Общество 20 минут назад

Книгу Кипиани о Стусе раскупили сразу после решения суда о запрете, готовится новый тираж

Новый тираж ориентировочно ожидается 2 ноября, розничная цена на книгу остается 260 грн

Скандальная книга "Справа Василя Стуса". Фото: facebook.com/vivat.book.com.ua Скандальная книга "Справа Василя Стуса". Фото: facebook.com/vivat.book.com.ua
Скандальная книга "Справа Василя Стуса". Фото: facebook.com/vivat.book.com.ua

Книгу "Справа Василя Стуса" журналиста-расследователя Вахтанга Кипиани с эпизодами  раскупили за считанные минуты и в издательстве, и в остальных дистрибьюторов.

Эту волне покупок, очевидно, вызвало сегодняшнее решение суда о запрете продажи этой скандальной книги до устранения фраз, несущих информацию о народном депутате Викторе Медведчуке, сообщает пресс-служба издательства Vivat.

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В то же время издатели уже объявили о подготовке нового тиража этой книги.

"Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право", — говорится в сообщении.

При этом предзаказ на книгу можно сделать только в интернет-магазине Vivat и лично у автора Вахтанга Кипиани.

"Новый тираж ориентировочно ждем 2 ноября. Розничная цена на книгу остается 260 грн, как и было раньше. Мы не хотим спекуляций на горячей теме, и призываем не делать этого и других книжных дистрибьюторов", — отметили в издательстве.

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Ранее Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства "Vivat" и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Кримінальна справа Василя Стуса".

В частности, суд решил признать недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее ее тиражирование до устранения фраз, несущих информацию о Медведчуке.

Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

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