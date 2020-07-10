Жена Медведчука 10 лет имеет долю в 1+1: в группе заявили, что об этом не знали

В группе "1+1 media" заявили, что смена собственника ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" произошла 10 лет назад, однако группе об этом не сообщили. Как оказалось, контролерами компании Bolvik Ventures LTD, которой принадлежит 24,65% участия ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", являются предприниматель Игорь Суркис, вице-президент ФК "Динамо" Леонид Ашкенази и Оксана Марченко — супруга народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом говорится в заявлении "1+1 media" о структуре собственности ООО. В частности, в сообщении указано, что 8 июля 2020 года группа "1+1 media" получила официальный ответ от своих участников на запрос об изменении структуры собственности в Bolvik Ventures LTD.

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"Исходя из этого ответа, смена собственника произошла еще в сентябре 2010 года, и по состоянию на сегодня контроллерами компании Bolvik Ventures LTD, которая является владельцем существенного участия в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" с долей 24,65%, является Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Соответственно, каждый из перечисленных лиц владеет в телеканале 1+1 долей менее 10%", — сказано в заявлении.

Юристы "1+1 media" направили Bolvik Ventures LTD дополнительный запрос с целью получить оригиналы документов, которые подтверждают приведенные выше факты. Вместе с тем, в группе выразили обеспокоенность тем, что в течение 10 лет не знали о смене собственников.

"Мы обеспокоены тем, что не получили эту информацию от миноритарных владельцев сразу после указанных изменений или в течение следующих 10 лет. Кроме того, юристы Игоря Суркиса оказывали неактуальную информацию на запросы "1+1 медиа", когда юристы холдинга готовили документы для ежегодного аудита и отчитывались перед Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Таким образом, миноритарные владельцы халатно отнеслись с положениями украинского законодательства, несмотря на риски, которые несут их действия для телеканалов группы", — говорилось в заявлении.

В то же время, в "1+1 media" заявили, что в течение последних 10 лет редакционная политика не менялась и не поменяется в будущем.

"Журналисты в течение этих 10 лет готовили независимые материалы на актуальные темы, без цензуры или указаний, соблюдая стандарты журналистики, и точно без подыгрывания стране-агрессору. Изменения, которые произошли, никак не отразились на нашей государственнической позиции и не скажутся в будущем, ведь имеющиеся владельцы являются участниками с несущественной концентрацией (до 10%) и не могут влиять на функционирование бизнеса и тем более — вмешиваться в редакционную политику и влиять на контент любых программ", — отмечалось в заявлении.

Однако, позднее "1+1 media" отозвала свое заявлении. В группе заявили, что получили новую информацию, которая ставит под вопрос часть утверждений, озвученных ранее в заявлении, и пообещали в ближайшее время уточнить ранее озвученную информацию.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя" Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Согласно информации, которую указал Медведчук, его жена — телеведущая Оксана Марченко — конечный бенефициарный владелец компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала 1+1 по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука, отмечает издание.

Другим крупным совладельцем "1+1" является Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Также кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компанию Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Медведчука.

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.