Суд запретил продажу книги о Стусе авторства Кипиани до устранения информации о Медведчуке

В Киеве Дарницкий районный суд частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства "Vivat" и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Кримінальна справа Василя Стуса".

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает "Укринформ".

"Дарницкий районный суд ... решил исковые требования Медведчука Виктора Владимировича к Кипиани Вахтангу Теймуразовичу и ООО "Издательство Vivat" удовлетворить частично", — объявила судья Марина Заставенко.

При этом она добавила, что суд решил признать недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее ее тиражирование до устранения фраз, несущих информацию о Медведчуке.

Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

Указано, что в течение 30 дней решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Полный текст решения суда будет объявлен в течение 10 дней.

В то же время автор книги Кипиани сообщил, что будет подавать апелляцию на это решение суда.

"Мы подадим апелляцию на это позорное решение судьи Заставенко. Ее голос дрожал — стыдно было, наверное", — написал журналист-расследователь в Facebook.

Он также намерен продолжать печать и продажу скандального издания.

"За час книгу "Справа Василя Стуса" раскупили вновь. Все склады пусты — прювет куму Путина. Но новый тираж снова будет! Поэтому советую делать заказ или на сайте издательства Vivat или пишите мне в мессенджер. Эти заказы будут отправлены в первую очередь", — пообещал Кипиани.

Как известно, на предыдущем заседании судья Марина Заставенко отметила, что 19 октября будет объявлено ​​резолютивное решение суда.

Предыдущее заседание Дарницкого райсуда Киева состоялось 16 августа.

Напомним, Медведчук подал в суд на автора книги о Стусе Вахтанга Кипиани в конце августа 2019 года. Он опровергает 9 эпизодов из книги и требует запретить ее распространение.

"Справа Василя Стуса" вышла в издательстве Vivat в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о резонансном деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Медведчук был назначен государственным адвокатом Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз.

Как сообщалось, глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук — самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.