Коболев считает, что отмена анбандлинга НАК "Нафтогаз" через КСУ будет выгодна "Газпрому"

Отмена анбандлинга (стемы внутренней корпоративной реорганизации, предназначенной для разделения видов бизнеса: добычи, поставки, транспортировки) НАК "Нафтогаз Украина" через Конституционный суд Украины станет выгоден для российского монополиста "Газпром".

Об этом в интервью Лига.Бизнес заявил глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

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Отметим, что в конце весны несколько десятков народных депутатов (Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Сергей Левочкин и другие) обратились в Конституционный суд с требование отменить анбандлинг Нафтогаза. Коболев отметил — если КСУ суд примет такое решение, Секретариат энергетического сообщества скажет Украине, что "мы не выполнили свои обязательства, и заберет у Оператора ГТС сертификацию".

"Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор. С "Газпромом" мы работаем по принципу "качай или плати". На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть, в их восприятии, они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для Газпрома очень позитивным. Бенефициаром этого процесса с большой вероятностью мог бы оказаться именно Газпром", — отметил Коболев.

Напомним, что среди задач, которые Кабинет министров поставил Коболеву на следующие четыре года — энергонезависимость, рост доказанных запасов газа и выход на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества). Последнее, по словам главы НАК, может произойти в течение трех лет и может сделать "Нафтогаз" самой дорогой государственной компанией в Украине.