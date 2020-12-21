Кокаиновое судно: на Маршалловы острова выбросило катер с наркотиками на $80 млн (ФОТО)

На берегу Маршалловых островов местные полицейские обнаружили брошенную лодку, на борту которой было 649 килограмм кокаина.

Как сообщает ВВС, еле заметный тайник был спрятан в скрытом отсеке под палубой.

В издании отмечают, что это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо находили на территории островного государства.

По мнению правоохранителей, лодка могла пересечь Тихий океан из Латинской Америки, проведя в море несколько месяцев.

В частности, генеральный прокурор Маршалловых островов Ричард Хиксон сказал, что лодка могла дрейфовать больше года и, скорее всего, прибыла из Центральной или Южной Америки.

Лодка длиной 5,5 м (18 футов) была обнаружена местным жителем на атолле Айлук. Местные жители пытались переместить судно, но не смогли этого сделать, так как оно было слишком тяжелым.

"Они обнаружили большой отсек под палубой, который был запечатан, чтобы спрятать сотни килограммовых "кирпичиков" кокаина, завернутых в пластик и проштампованных с инициалами KW", — рассказал начальник уголовного розыска департамента полиции Маршалловых островов капитан Винсент Тани.

Стоимость наркотических веществ, общим весом 1430 фунтов, оценивают в $80 млн.

15 декабря полиция сожгла всю партию, за исключением двух пакетов, которые доставят в американское Управление по борьбе с наркотиками для тестирования.

Напомним, в течение 2020 года Служба безопасности Украины, Гостаможслужба и Госпорганслужба изъяли крупные партии наркотиков, которые злоумышленники пытались провезти в контейнерах со стран Латинской Америки.

В частности, в середине ноября правоохранители пресекли контрабанду 20 кг кокаина из Эквадора в морпорту "Южный" (Одесская область), стоимостью $4 млн.