В Таиланде партия "кетамина на $1 млрд" оказалась чистящим средством

В Таиланде ошибочно решили, что задержали огромную партию "клубного наркотика" кетамина почти на $1 млрд.

Однако впоследствии выяснилось, что произошло "недоразумение", заявил министр юстиции страны Сомсак Тепсутин, передает ВВС.

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Указано, что 12 ноября местные власти изъяли 11,5 тонны подозрительного вещества и объявили, что это самая крупная партия кетамина, которую до сих пор удавалось обнаружить.

Но после лабораторных анализов оказалось, что веществом является ортофосфат натрия — соединение, которое обычно используется как средство для чистки.

Сомсак заявил, что "техническая ошибка" в полевых тестах привела к ложному заявлению.

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Известно, что кетамин широко применяют как обезболивающее, но из-за его галлюциногенного действия его также называют "клубным наркотиком". В таком виде он может наносить серьезный вред организму и даже приводить к смерти.

В свою очередь, ортофосфат натрия визуально похож на кетамин. Это — белое порошкообразное вещество, которое используют для удаления пятен или как пищевая добавка.

"Это было недоразумение, которое наше агентство должно принять", — сказал Сомсак журналистам, добавив, что произошла "техническая ошибка".

По его словам, предварительные тесты, которые реагируют на кетамин, отреагировали так же на ортофосфат натрия.

Но во время повторного тестирования в соответствующей лаборатории оказалось, что белое вещество — это средство для чистки.

Напомним, в портах Большой Одессы регулярно задерживают крупные партии наркотиков, в первую очередь кокаина, идущего из Латинской Америки. Кокаин часто прячут в контейнерах с бананами, поскольку их транспортировка требует поддержания температурного режима, что усложняет осмотр.