Компания Converse открыла онлайн-магазин на острове из мусора в Тихом океане (ВИДЕО)

Известный бренд кедов Converse совместно с агентством Virtue запустили проект Renew Labs.

С помощью этого проекта хотят привлечь внимание к проблеме мусора в океане, сообщает пресс-служба компании.

Известно, что в Тихом океане образовался остров из мусора самостоятельно — из-за особенностей течений мусор уже много лет сносит в одно место.

На данный момент там уже более 80 млн тонн пластика, а его площадь составляет около 1,6 млн квадратных километров.

Онлайн-магазин Converse предлагает купить кеды, созданные в коллаборации с художниками и экоактивистами. При этом каждую пару создавали с помощью устойчивых технологий.

Указано, что магазин работает по системе Choose Your Own Donation — продает кеды в обмен на пожертвования. Цель инициативы — избавиться от 1 млн единиц мусора.

Напомним, в середине июня 2019 года на встрече "Большой двадцатки" (G20) в Японии участники заключили первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане. В документе сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением и прописаны конкретные необходимые меры.

Как сообщалось, по оценкам исследователей Катсиарины Пабортсавы и Ричарда Лемпита из Национального центра океанографии в Саусхемптоне (США), в Атлантическом океане содержится около 200 млн тонн пластика — это в 10 раз больше, чем считалось ранее.

Он наносит значительный ущерб морской экосистеме: загрязняет естественную среду обитания животных и попадает в их организм, приводя к гибели.