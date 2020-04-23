Концерн "Укроборонпром" ликвидируют

В результате реформы ГК "Укроборонпром" будет создано шесть отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а сам Укроборонпром — ликвидирован.

Об этом рассказал заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" и председатель Офиса трансформации концерна Роман Бондарь.

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Как отмечает пресс-служба концерна, руководство Укроборонпрома убеждено, что текущая модель управления концерном должна быть изменена, так как она не обеспечивает эффективное управление более чем сотней разрозненных предприятий-участников Концерна.

Так, в "Укроборонпроме" готовятся к созданию менее шести отраслевых госкорпораций, вокруг которых будет консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.

В Концерне создан Офис трансформации и Стратегический Комитет — обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.

"Например, в состав бронетанкового холдинга под кодовым названием ZIMM вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия концерна. Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, в качестве которой он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что Укроборонпром должно быть ликвидировано в результате реформы", — заявил Бондарь.

Он пояснил, что концепция реформы Укроборонпрома имеет две части: конечную целевую модель трансформации и переходную модель — то, как компания будет работать с момента принятия необходимого законодательства.

В течение двух лет Укроборонпром будет играть роль "центра управления полетами" для трансформационных процессов и создания отраслевых холдингов. Команда Концерна проведет корпоратизацию предприятий, проведет оздоровление проблемных активов, концентрирует производство, реализует избыточное имущество.

В холдингах будет создана современная система корпоративного управления, утверждена стратегия развития, программа капитальных инвестиций, продуктовая линейка, система управления производством и стандарты отчетности.

"После того, как корпорации будет создан, роль и значение Укроборонпрома точно изменятся. В этом заключается стратегическая развилка и ключевое решение, которые государство должно будет сделать. Вопрос можно сформулировать так: нужна управляющая компания для отраслевых оборонных холдингов? Если нужна, то этой управляющей компании могут быть делегированы функции корпоративного центра, с фокусом на привлечение финансирования, развитие новых видов бизнеса, контроль над реализацией стратегии, связям с государственными органами и так далее. Если не нужна, то часть этих функций может быть передана органам власти или новому ЦОИВ (центральный орган исполнительной власти — Delo.ua), планы на создание которого существуют в государстве. Вопрос будущего Укроборонпрома необходимо решать после создания новых отраслевых холдингов, а не до", — подчеркнул заместитель гендиректора.

При этом, как считают в компании, реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятие изменений в Закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятия нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

По словам Бондаря, сегодня проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ и реформа Укроборонпрома напрямую зависит от эффективности парламента: "Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов — реально справиться за 6-9 месяцев".

Напомним, что 28 июля 2019 года "Укроборонпром" объявил тендер на проведение аудита. Его победителем стала международная аудиторская компания Baker Tilly Ukraine.

К аукциону были допущены два участника, входящие в шестерку крупнейших аудиторских компаний мирового уровня, а именно Ernst & Young и Baker Tilly Ukraine.

При этом, процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Наблюдательного Совета концерна.

Ранее сообщалось, что сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в $5 тысяч директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в государственный концерн "Укроборонпром".