Консорціумне кредитування прийшло в Україну: як з цього може скористатися бізнес

27 серпня українські банки зробили вагомий подарунок до ювілейної 30 річниці Незалежності України. Вперше відбулось підписання спільної міжбанківської угоди про консорціумне кредитування великого держпідприємства — "Укравтодору" на загальну суму 376 млн доларів США. Шість банків, державні Укрексім, Ощадбанк, Укргазбанк і приватні ПУМБ, Таскомбанк і Банк Кредит Дніпро об’єднали сили та фінансові можливості задля збільшення обсягів кредитування вітчизняних підприємств реального сектору економіки.

На мою думку, консорціумне кредитування відкриває шлях до нового етапу фінансової підтримки і розвитку великих державних і приватних проєктів.

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Ця угода унікальна — ніколи раніше банки спільно не фінансували таки проєкти, але цього разу кредиторам, позичальнику і державі в особі Міністерства фінансів вдалося успішно опрацювати непростий бізнес-кейс, а головне знайти спільну мову і домовитися. Звісно, не всі питання вирішувалися просто і з першого разу. Деякі редакції і положення договорів в частини прав, зобов’язань і повноважень учасників консорціуму викликали жваві дискусії представників банків. Але завдяки професійності, чіткій взаємодії та спільному бажанню учасників всі питання були успішно вирішені до підписання угоди. Значну роль у процесі відіграв державний Укрексімбанк, який виступив банком-організатором. Щодня проходили онлайн- і офлайн-зустрічі фахівців, наради з "Укравтодором" і Мінфіном. Для прискорення роботи та погодження договірної бази була створена спеціальна віртуальна кімната, вільний доступ до якої отримали уповноважені представники банків. Все це сприяло реалізації угоди в рекордний термін, який не перевищив один місяць.

Ключовими факторами, чому банки зуміли дійти згоди та започаткувати новий напрямок спільного банківського кредитування, на мою думку, стали рівні права і можливості для усіх учасників консорціуму, 100% державна гарантія, а також привабливі комерційні умови. Кредит загальним обсягом 376 млн доларів США надається із забезпеченням у формі державних гарантій строком на 5 років. Процентна ставка становить 4,9% річних. Разова комісія — 0,3%. Таким чином, для банків такий кредит став більш привабливим, ніж інвестиції у валютні ОВДП. Частки учасників кредитування розподілилися наступним чиним: Укрексімбанк — $165 млн, Ощадбанк — $121,5 млн, Укргазбанк — $50 млн, Таскомбанк — $14 млн, Банк Кредіт Дніпро — $13 млн, ПУМБ — 10 млн.

Цільовим призначенням є фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за переліком, затвердженим постановою Кабінету міністрів України №521 від 26.05.2021 р.

Не менш важливою є ця подія і для "Укравтодору". Компанія потребує постійного фінансування для безперервного виконання проекту із модернізації автомобільних доріг. Останнє велике залучення кредитних ресурсів компанією відбулося у червні через випуск єврооблігацій на 700 млн доларів США під 6.25% річних на 7 років. Кошти так само залучались під державні гарантії. Звісно, потенціал залучення кредитів на внутрішньому ринку значно менший, ніж на міжнародному ринку капіталу, де присутні фонди, які управляють активами на сотні мільярдів доларів. Але консорціуму українських банків все ж вдалося неймовірне — такий великий кредит на сотні мільйонів доларів не отримував ще жоден український позичальник.

Важливо, що цей кредит коштує "Укравтодору" менше, ніж кошти, що залучалися на зовнішньому ринку. Це ознака партнерства, пошуку взаємовигідних умов співпраці між кредиторами та позичальниками. І найголовніше: по суті, кредитування "Укравтодору", а отже і будівництво доріг, відбувається завдяки заощадженням населення та бізнесу, які ті довірили українським банкам. Це і є ті внутрішні інвестиції, які допоможуть відродити українську економіку.

Під час реалізації проєкту провідні банки країни отримали перший практичний досвід реалізації фінансування в рамках консорціуму, навчилися спільно працювати і успішно вирішувати складні питання. Цей позитивний приклад і отриманий досвід треба поширювати і розвивати із залученням інших банків і проєктів. Сподіваюсь, що це станеться вже найближчим часом.

Артур Загородников, заступник голови правління банка ПУМБ