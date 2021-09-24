Коронавирус: в Украине за сутки более 9000 новых заражений и больше 2000 госпитализаций

В Украине по состоянию на утро 24 сентября 2021 года зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 849, медработников — 137, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2060 человек, летальных случаев — 140, выздоровели — 2415 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 40 тысяч 578 человек, методом ИФА — 10 тысяч 574 человека, экспресс-тестами — 31 тысяча 29 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 379 тысяч 483 человека, выздоровели — 2 млн 240 тысяч 388 человек, летальных исходов — 55 тысяч 424, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 633 тысячи 853.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Кроме того, за сутки 23 сентября в Украине привито против коронавируса 153 тысячи 628 человек. Одну дозу вакцины получили 96 тысяч 986 человек, а полностью иммунизированы — 56 тысяч 642 человека.

Известно, что в течение суток работали 993 мобильные бригады, 3057 пунктов прививки и 349 центров вакцинации.

Указано, что с начала прививочной кампании в Украине привито 6 млн 624 тысячи 28 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 624 тысячи 26 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 355 тысяч 959 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Как отмечается, всего в Украине на данный момент уже проведено 11 млн 979 тысяч 985 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 сентября 2021 года было зафиксировано 7866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.