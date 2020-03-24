Страхові компанії не покриватимуть витрати клієнтам, якщо ті захворіли на Covid-19

Розраховувати на отримання страхових виплат при захворюванні на коронавірус українці, які підписали договори медичного страхування зі страховими компаніями, починаючи із 11 березня 2020 року не можуть через надання ВООЗ Covid-19 статусу пандемії.

"Ситуація, що склалася зараз, а саме надання хворобі статусу пандемії, віднесена у договорах страхування до винятків, і може стати підґрунтям для часткової або повної відмови у страховій виплаті", — кажуть Delo.ua в ПЗУ Україна.

Зазначимо, раніше у страхових компаніях заявляли, що програми медичного страхування будуть покривати Covid-19 так само як і всі інші вірусні захворювання, але зараз свого клієнта страхові компанії ведуть доти, доки його не відправили здавати тест на коронавірус.

"Звертаємо увагу, що до моменту, доки лікарем (швидкої допомоги, сімейним, терапевтом, ін.) прийнято рішення про направлення застрахованої особи для проведення тесту на коронавірусну інфекцію, випадок вважається страховим і супроводжується медичним асистансом в штатному режимі, в рамках умов договору страхування", — зазначає в коментарі Delo.ua начальник відділу продукт-менеджменту і методології Департаменту особистого страхування СК "ARX" Андрій Басараб.

У випадку негативного результату на Covid-19 клієнт страхової компанії може знову звернутися у СК і розраховувати на покриття своїх витрат на лікування.

Загалом, у СК зазначають, що схема надання допомоги при симптомах ГРВІ залишається незмінною і надається в звичайному порядку.

"У випадку погіршення стану здоров'я, наявності температури понад 37,5, появі симптомів ГРВІ, клієнт повинен звернутися за організацією медичної допомоги в медичний асистанс СК "ARX" що працює в штатному режимі 24/7. Лікар-координатор з'ясує епідеміологічний анамнез (скарги, чи були виїзди за кордон тощо). Залежно від складності випадку (складність визначає лікар на основі скарг), якщо стан вимагає виклику швидкої допомоги, буде рекомендуватися виклик швидкої допомоги 103. Дана послуга передбачена усіма програмами страхування", — каже Андрій Басараб.

Попри це, комерційна швидка допомога виїжджає тільки у випадках не епідеміологічного анамнезу.

Комерційні клініки, згідно з актуальними протоколами МОЗ, не мають права опікуватися госпіталізацією хворих з COVID-19, або хворих з позитивним епідеміологічним анамнезом.

При негативному епідеміологічному анамнезі (підозри на коронавірус немає) залежно від програми, за якою застрахований клієнт, СК пропонують хворому або скористатися послугами телемедичної консультації, або звернутися до свого сімейного лікаря.

Разом з тим, зазначимо, що викликати лікаря до себе додому застрахованим особам навіть по преміум-програмі сьогодні не так і просто. "Звертаємо увагу, що у зв'язку з великим потоком запитів від застрахованих можливості виклику лікаря додому станом на зараз істотно обмежені", — зазначає Андрій Басараб.

Лабораторна і / або інструментальна діагностика гострого стану, виходячи із рекомендацій сімейного лікаря, може бути проведена в лімітах, передбачених тією чи іншою програмою страхування.

Якщо епідеміологічний анамнез позитивний — подальші дії будуть проводитися в рамках державної програми, згідно з актуальними протоколами МОЗ: виклик 103, госпіталізація в державну клініку, яка обрана для прийому таких хворих в даному регіоні, і подальші дії згідно з алгоритмом МОЗ.

Лікування та діагностика симптомів коронавірусу проводиться виключно уповноваженими державними клініками, згідно із розпорядженням МОЗ. Координувати і надавати рекомендації пацієнту має сімейний лікар.

Страхування подорожуючих

Разом з тим, до переліку страхових випадків, передбачених діючим полісом від невиїзду, куди входять випадки, які унеможливлюють туристичну поїздку: виклик до суду, мобілізація до війська, невидача візи, запізнення на рейс, страйки та епідемії, стихійні лиха, проблеми зі здоров"ям туриста або його близького родича тощо, деякі туристичні компанії додали сьогодні Covid-19 .

Так, до свого полісу "від невиїзду" туроператор Join UP! додав два нові пункти, пов"язані із розповсюдженням у світі епідемії коронавірусу. За новим договором до страхових ризиків додаються наступні події:

офіційно оголошені в місці постійного проживання застрахованої особи або в місці заброньованої подорожі: страйки перевізників (передбачених договором на туристичне обслуговування), народні заворушення, епідемії (в тому числі епідемія коронавірусу (COVID 19), терористичні акти;

відмова застрахованій особі у перетині кордону України або країни, до якої запланована подорож, прикордонними (митними) службами однієї з країн, та/або відмова зі сторони компетентних служб у посадці на транспортний засіб, на якому застрахована особа планувала здійснити подорож з причини захворювання цієї застрахованої особи на коронавірус (COVID 19).

"Ця послуга доступна при бронюванні всіх турів Join UP!. Вартість страхового полісу складе близько 200 гривень, враховуючи актуальний обмінний курс на день бронювання туру. Страхування гарантує можливість отримати повну компенсацію (за вирахуванням 10% франшизи) вартістю до 75 тисяч гривень на кожного туриста, включеного до туру. Дія страхового полісу починається з моменту внесення повної оплати туру", — кажуть в Join UP!.

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У разі настання страхових випадків для отримання виплат клієнт Join UP! повинен надати документи від компетентних служб про відмову у перетині кордону та/або посадці на транспортний засіб, а також документи, що підтверджують встановлення лабораторним шляхом діагнозу: коронавірус (COVID 19).

"Однак, беручи до уваги, що більшість країн по всьому світу або ввели обмеження на в"їзд до країни або зовсім закрили свої кордони, страхування виїжджаючих за кордон зараз не має попиту", — зазначають в ПЗУ Україна.

Попри це багато громадян України іще залишаються закордоном і підтримка страхових компаній їм може знадобитися.

"Якщо говорити про пакет тревел-страхування, то лікування невідкладних станів внаслідок коронавірусу покривається в порядку винятків, оскільки МОЗ додав це захворювання в перелік особливо небезпечних до наказу №133 від 19.07.1995 року, а це стандартне виключення в тревел у всіх договорах страхової компанії "ARX"", — зазначає Андрій Басараб.

Загалом, у страхових компаніях зараз відзначають зменшення попиту на договори добровільного медичного страхування, однак, сподіваються, що ринок, як і економіка в цілому, зможуть без значних втрат повернутися до норми.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua