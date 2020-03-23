Украинцам запретили покидать страну в туристических целях

Жителям Украины запретили покидать страну в туристических целях с целью уменьшения распространения китайского коронавируса.

Такое решение правительство приняло на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Указано, что соответствующее постановление вступает в силу 24 марта в 12:00.

Соответственно, деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет приостановлена. Исключением являются только мероприятия государственного значения, но для этого нужно разрешение соответствующих министерств.

"Деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", — доложил глава правительства.

Ранее правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Также Кабмин на внеочередном заседании 23 марта разрешил лицензиатам в Украине на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.