Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях

Правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Такое решение Кабинет министров принял в понедельник, 23 марта, на внеочередном заседании, сообщает пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Как отмечается, перед этим соответствующие решения были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Таким образом, на данный момент режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях Украины.

Ранее правительство установило режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Также сообщалось, что общественный транспорт в Черкассах с субботы, 21 марта 2020 года, больше не будет курсировать по городу на время карантина из-за коронавируса.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.