В Черкассах полностью остановили общественный транспорт

Общественный транспорт в Черкассах с субботы, 21 марта 2020 года, больше не будет курсировать по городу на время карантина по коронавирусу.

Соответствующее решение 20 марта приняли члены исполнительного комитета горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.

Указано, что причиной такого решения стало то, что работники медицинских учреждений не могут добраться на рабочие места из-за того, что им не хватает места в транспорте.

Теперь же, согласно решению, медицинских работников, которых насчитывается более 7000, будут перевозить бесплатно специальными рейсами.

"Спецрейсы троллейбусов будут осуществлять подвоз врачей в том случае, если у тех будет защитная маска и перчатки, а с собой — удостоверение медицинского работника", — говорится в сообщении.

Известно, что в случае выявления посторонних лиц в салоне троллейбуса, на водителя могут наложить штраф в размере от 17 до 34 тысяч грн. При этом курсирование специальных рейсов из-за такого правонарушения также могут отменить.

Кроме того, предполагается, что троллейбусы для медработников будут дезинфицировать 2 раза в день — утром и вечером.

Также специальные рейсы обещают организовать для стратегических предприятий Черкасс.

Напомним, с 19 марта 2020 года в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа ограничена работа общественного транспорта из-за распространения китайского коронавируса.

Как сообщалось, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальные.