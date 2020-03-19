Транспорт 1 час назад

В Луцке полностью остановили общественный транспорт

Запрет будет действовать до завершения карантина по коронавирусу

В Луцке полностью остановили общественный транспорт В Луцке полностью остановили общественный транспорт
Общественный транспорт в Луцке. Фото: "Волинські новини"

С 19 марта 2020 года в Луцке и населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа ограничена работа общественного транспорта из-за распространения китайского коронавируса.

Такое решение принял в четверг исполнительный комитет городского совета, сообщает пресс-служба мэрии.

Указано, что запрет будет действовать до завершения карантина по коронавирусу.

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Исполняющий полномочия городского головы, секретарь городского совета Григорий Пустовит пояснил, что это решение принято с целью предотвращения распространения вируса COVID-19.

"Транспортное средство — место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ — оставаться дома", — отметил он.

В свою очередь первый заместитель городского головы Григорий Недопад рассказал, что сейчас идет процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и критически важных структур за счет городского бюджета.

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Между тем, предприятиям, учреждениям и организациям города, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок.

Недопад также добавил, что встречался с представителями профсоюза таксистов Луцка, которые заверили, что не будут поднимать цены на поездки, машины продезинфицируют, а водители будут работать в средствах защиты.

Кроме того, на базе департамента социальной политики создают группу волонтеров, которые будут помогать людям старшего возраста.

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Как сообщалось, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

По состоянию на 19 марта 2020 года в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, из которых 2 — летальные.

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