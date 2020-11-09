Коронавирусом заболел глава Ровенской ОГА

Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Он проходит лечение на самоизоляции, заявил сам чиновник в Facebook.

Указано, что свое заражение Коваль подтвердил утром 9 ноября. По его словам, он получил положительный ПЦР-тест.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать в онлайн режиме", — написал Коваль в соцсети.

Глава облгосадминистрации также призвал граждан следовать правилам карантина.

"Еще раз подчеркну: коронавирус — не шутки. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы", — добавил Коваль.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Также заболел COVID-19 глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 8 687 новых случаев коронавируса. Причем больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.