Коррупция на таможне и в налоговой. Уманский объяснил, почему ушел из Офиса президента

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский объяснил свой уход с поста советника председателя Офиса президента Украины тем, что махинации в Государственной налоговой и таможенной службах, о которых он говорил еще весной, продолжаются.

Об этом он заявил на брифинге в среду, 18 ноября.

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"Весной я рассказал о махинациях в фискальной системе, налоговой и таможне, — приблизительно на 10 млрд грн каждый месяц. Была надежда, что за полгода этот кейс удастся решить и обеспечить усиление доходов бюджета на дополнительные 120 млрд грн. Вынужден признать, что кейс провалился. "Скручивания" как были, так и остались. От 4,5 до 5 млрд грн каждый месяц только по этим схемам бюджет теряет. Что происходит в налоговой? Возобновилась практика, что снова идет ручное сдерживание возмещения НДС и признаки вымогательства от экспортеров награды за проведения возмещения. Подакцизная группа — почти 50% находится в тени", — отметил он.

По словам Уманского, подакзицзная группа уже много лет работает исключительно через фискалитазор и через тотальное использование РРО.

"Справилась ли налоговая система хотя бы с этой группой исключительно подакцизных товарх? Нет и сейчас, когда стоит вопрос, о тотальном использовании РРО в стране, большинство бизнеса вынуждено может оказаться в статусе нарушителя налогового законодательства. Это риски коллапса налоговой системе", — отметил он.

Экс-министр отметил, что озвучивал неоднократно о ситуация на таможне и налоговой, однако так и не увидел соответствующих действий. Поэтому решил действовать через публичное давление и поскольку такие действия были бы неэтичными на позиции советника главы ОПУ, он решил подать в отставку. Уманский также подчеркнул, что пока не намерен занимать новый пост на госслужбе или присоединяться к какой-либо из политических партий.

Напомним, весной 2020 года Уманский обвинил в коррупции должностных лиц органов государственной власти, в частности, руководителей налоговой службы Сергея Верланова и таможенной службы Максима Нефедова. Еще будучи на посту министра он инициировал отставки Верланова и Нефедова. По словам экс-министра, причиной такого представления были, в частности, "скручивания" НДС, от которых, по его словам, госбюджет теряет 5 млрд грн ежемесячно.

На внеочередном заседании 24 апреля Кабмин уволил с должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова. После введение правительством "карантина выходного дня" 12 ноября Уманский также написал заявление об отставке с поста советника главы ОП.