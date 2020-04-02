Крах на Уолл-Стрит: Dow Jones и S&P 500 за первый квартал потеряли более 20%

Вчера, 1 апреля, основные фондовые индексы Уолл-стрит снизились, в частности, индекс Dow Jones зафиксировал самое резкое квартальное падение с 1987 года, сообщает Reuters.

В то же время как отмечает агентство, индекс S&P 500 потерпел крупнейшее падение с финансового кризиса 2008 — 2009 годов на фоне новых сигналов о масштабном экономическом ущербе от пандемии коронавируса.

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В целом, индексы Dow Jones и S&P 500 за первый квартал потеряли более 20%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 1,84% до 21,917,16 пункта, S&P 500 — на 1,60% до 2.584,59 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,95% до 7,700,10 пункта.

Сектора коммунальных услуг и недвижимости были в числе лидеров снижения во вторник, потеряв 4% и 3% соответственно.

Энергетический сектор вырос почти на 1,6% благодаря восстановлению цен на нефть. Однако для эталонных марок нефти минувший квартал стал худшим в истории из-за коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Технический сектор завершил волатильную сессию снижением на 1,9%.

Компании в США временно приостанавливают свою деятельность и отправляют сотрудников в бессрочные отпуска, поскольку населению рекомендовано оставаться дома из-за эпидемии.

Экономисты резко ухудшили свои прогнозы роста на 2020 год, а инвесторы, предвидя крайне плохие квартальные отчеты, опасаются, что корпоративные дефолты и массовые увольнения приведут к глубокой рецессии.

"После трепки в прошлом месяце люди не хотят делать большие ставки ни в каком направлении, тем более, что мы будем получать новую информацию из комментариев в первых отчетах о прибыли, начиная со следующей недели — заявила заместитель инвестиционного директора Abbot Downing Кэрол Шлейф.

Напомним, 24 марта промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов. Это стало рекордным для индекса ростом внутри дня с 1933 года.