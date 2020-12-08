Кредитные союзы продолжают нести убытки — НБУ

По результатам трех кварталов 2020 года, кредитные союзы, в отличие от остальных небанковских финансовых учреждений, не только медленно восстанавливают объемы операций, но и остаются убыточными.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), возможность их роста подавляет общее снижение платежеспособности населения, а также неготовность этих финучреждений предоставлять дистанционные услуги из-за ориентации на наличные расчеты и неразвитость электронных продуктов.

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Снижение платежеспособности заемщиков негативно повлияло и на качество кредитного портфеля, который стремительно ухудшился.

"Около трети кредитов просрочены более чем на 90 дней, что вдвое выше показателя второго квартала. Дополнительный весомый фактор такой динамики — отсутствие рычагов работы с проблемной задолженностью. Кредитные союзы, как и другие кредиторы, с начала карантина не могут начислять штрафы и пеню физическим лицам за несвоевременное обслуживание займов", — отмечают в НБУ.

В то же время, несмотря на ухудшение качества портфеля, отраженные кредитными союзами расходы на формирование резервов в III квартале снизились. А доходы от расформирования резервов за последние шесть месяцев даже превысили расходы на их формирование, что позволило кредитным союзам по результатам II и III кварталов продемонстрировать незначительную прибыль.

"Это свидетельствует о недостаточно консервативном отображении потерь от ухудшения качества кредитного портфеля. Кредитные союзы в дальнейшем должны дооценить резервы из-за ухудшения качества портфеля и должным образом отразить долю просроченных кредитов после вступления в силу соответствующих регуляторных требований. Это, скорее всего, приведет к ухудшению показателей платежеспособности ряда игроков", — подчеркнули в НБУ.

Ранее сообщалось, что из всего небанковского рынка Украины коронакризис более всего сказался на секторе кредитных союзов, активность которых существенно снизилась весной, а ухудшение качества активов из-за невозврата кредитов заемщиками привело к убыткам.