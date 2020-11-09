Кроссовки из кукурузных отходов и касторового масла: создана 100% биоразлагаемая обувь

Американский стартап Thousand Fell создал первые в мире биоразлагаемые кроссовки.

Этот бренд из США, стремясь изменить реальность обувной индустии, когда 97% продукции оказывается на свалках, создал линейку кроссовок из материалов, которые можно на 100% переработать, сообщает green queen.

Указано, что покрытие кроссовок представляет собой смолу на биологической основе, изготовленную из кукурузных отходов.

В свою очередь касторовое масло используется для смягчения самого покрытия, а барьер из натурального кварца обеспечивает его водостойкость и защиту от пятен.

При этом, как заверяют в Thousand Fells, их кроссовки — сверхпрочные, и выдерживают до 2,4 млн шагов.

"Каждая пара сочетает в себе продуманный дизайн с современными и экологически чистыми материалами, что делает их прочными, удобными и пригодными для вторичной переработки. Наша продукция рассчитана на длительный срок службы", — говорится в заявлении компании.

Известно, что Thousand Fell — это бренд экологически чистой обуви, базирующийся в Нью-Йорке (США).

Ранее в Евросоюзе создали биоразлагаемую упаковку, увеличивающую срок годности продуктов. В частности, прессованная упаковка YPACK изготовлена из устойчивого биополимера, полученного из сырной сыворотки и микроцеллюлозы миндальной скорлупы.