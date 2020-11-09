Общество 40 минут назад

Кроссовки из кукурузных отходов и касторового масла: создана 100% биоразлагаемая обувь

Покрытие кроссовок представляет собой смолу на биологической основе, изготовленную из кукурузных отходов

Первые в мире биоразлагаемые кроссовки. Фото: thousandfell.com Первые в мире биоразлагаемые кроссовки. Фото: thousandfell.com
Первые в мире биоразлагаемые кроссовки. Фото: thousandfell.com

Американский стартап Thousand Fell создал первые в мире биоразлагаемые кроссовки.

Этот бренд из США, стремясь изменить реальность обувной индустии, когда 97% продукции оказывается на свалках, создал линейку кроссовок из материалов, которые можно на 100% переработать, сообщает green queen.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что покрытие кроссовок представляет собой смолу на биологической основе, изготовленную из кукурузных отходов.

В свою очередь касторовое масло используется для смягчения самого покрытия, а барьер из натурального кварца обеспечивает его водостойкость и защиту от пятен.

При этом, как заверяют в Thousand Fells, их кроссовки — сверхпрочные, и выдерживают до 2,4 млн шагов.

Читайте также:
Спасти планету от пакета: почему пластик трудно заменить и зачем нужна его переработка

"Каждая пара сочетает в себе продуманный дизайн с современными и экологически чистыми материалами, что делает их прочными, удобными и пригодными для вторичной переработки. Наша продукция рассчитана на длительный срок службы", — говорится в заявлении компании.

Известно, что Thousand Fell — это бренд экологически чистой обуви, базирующийся в Нью-Йорке (США).

Ранее в Евросоюзе создали биоразлагаемую упаковку, увеличивающую срок годности продуктов. В частности, прессованная упаковка YPACK изготовлена из устойчивого биополимера, полученного из сырной сыворотки и микроцеллюлозы миндальной скорлупы.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новоизбранный президент США Байден намерен отменить ряд указов Трампа
Новоизбранный президент США Байден намерен отменить ряд указов Трампа
Я получил 71 млн голосов — Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США
Я получил 71 млн голосов — Трамп заявил о своей победе на президентских выборах в США
Байден побеждает Трампа на президентских выборах в США — СМИ
Байден побеждает Трампа на президентских выборах в США — СМИ
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Новоизбранный президент США Байден намерен отменить ряд указов Трампа

  3. ЗСТ с Турцией может увеличить благосостояние населения Украины почти на 3% — исследование

  4. В Японии начинают продавать почтовые марки с пейзажами Украины (ФОТО)

  5. Украина начала реэкспортировать газ, который ранее был завезен в страну из ЕС

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...