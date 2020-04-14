Курс валют: Нацбанк снова укрепил гривню

Сегодня, 14 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс гривни более, чем на 16 копеек по отношению к доллару и более, чем на 2 копейки по отношению к евро.

По информации регулятора, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США — 2704,04 грн (-0,1618 грн);

– 100 евро — 2953,76 грн (-0,0230 грн).

К открытию межбанка американский доллар в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже на 6 копеек. Евро не изменился в покупке, а в продаже подешевел на 1 копейку.

Вчера, 13 апреля, межбанк закрылся в диапазоне 26,98/27,02 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 29,43/29,47. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3667/0,3673.

14 апреля, курс продажи наличного доллара понизился 11 копеек до 27,30 UAH/USD, курс покупки — на 18 копеек до 26,82 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 18 копеек до 28,96 UAH/EUR, курс продажи — на 11 копеек до 29,78 UAH/EUR.

Напомним, 13 апреля НБУ установил официальный курс гривни на уровне 27,2022 грн за американский доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем, Нацбанк повысил курс национальной валюты на 5 копеек.