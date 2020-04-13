На межбанке доллар и евро дорожают, в обменниках — дешевеют

Сегодня, 13 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни на уровне 27,2022 грн за американский доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс национальной валюты на 5 копеек.

В то же время, по данным "Минфина", средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 27,00 — 27,40 грн.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и в продаже подешевел на 10 копеек.

Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже — на 5 копеек, составив 29,20-29,95 грн.

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Российский рубль немного подешевел в покупке, составив 0,315-0,370 грн.

Межбанковские валютные торги в Украине 13 апреля открылись долларом по 27,12-27,17 грн. Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подорожал на 3 копейки, а в продаже — на 5 копеек.

Евро к закрытию торгов в покупке подорожал на 8 копеек, а в продаже на 9 копеек и составил 29,73-29,78 грн.

Российский рубль также немного подорожал и составил 0,369-0,370 грн.

Как отметил в комментарии корреспонденту Delo.ua старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, на прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился на 0,03-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,37 грн до 27,20 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,10/27,15 до 27,06/27,09 (-0,1%/-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,95/27,41 до 27,02/27,40 (+0,3%/-0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,7% до 1,4% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

"Разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений. Уровень в 27 гривен на ближайшее время может стать поддержкой, и доллар продолжит колебаться вокруг (или чуть выше) этого значения. По крайней мере, до появления новой значимой информации, которая сможет придать динамику рынку. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительное изменение курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", — рассказал эксперт.

Напомним, 10 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 27,2598 грн за доллар США.