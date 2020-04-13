  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 50 минут назад

На межбанке доллар и евро дорожают, в обменниках — дешевеют

НБУ повысил курс национальной валюты на 5 копеек

На межбанке доллар и евро дорожают, в обменниках — дешевеют На межбанке доллар и евро дорожают, в обменниках — дешевеют
Фото: 24 канал

Сегодня, 13 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни на уровне 27,2022 грн за американский доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс национальной валюты на 5 копеек.

В то же время, по данным "Минфина", средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 27,00 — 27,40 грн.

Кратко и по делу в Telegram

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке и в продаже подешевел на 10 копеек.

Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже — на 5 копеек, составив 29,20-29,95 грн.

Читайте также:
К чему приведет идея Офиса Зеленского включить печатный станок

Российский рубль немного подешевел в покупке, составив 0,315-0,370 грн.

Межбанковские валютные торги в Украине 13 апреля открылись долларом по 27,12-27,17 грн. Таким образом, по сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день, доллар в покупке подорожал на 3 копейки, а в продаже — на 5 копеек.

Евро к закрытию торгов в покупке подорожал на 8 копеек, а в продаже на 9 копеек и составил 29,73-29,78 грн.

Российский рубль также немного подорожал и составил 0,369-0,370 грн.

Как отметил в комментарии корреспонденту Delo.ua старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, на прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился на 0,03-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,37 грн до 27,20 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,10/27,15 до 27,06/27,09 (-0,1%/-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,95/27,41 до 27,02/27,40 (+0,3%/-0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,7% до 1,4% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

"Разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений. Уровень в 27 гривен на ближайшее время может стать поддержкой, и доллар продолжит колебаться вокруг (или чуть выше) этого значения. По крайней мере, до появления новой значимой информации, которая сможет придать динамику рынку. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительное изменение курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн", — рассказал эксперт.

Напомним, 10 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне  27,2598 грн за доллар США.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В НБУ перестала работать "горячая линия"
В НБУ перестала работать "горячая линия"
К чему приведет идея Офиса Зеленского включить печатный станок
К чему приведет идея Офиса Зеленского включить печатный станок
Для перевыпуска карты теперь не нужно идти в банк — НБУ
Для перевыпуска карты теперь не нужно идти в банк — НБУ
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Умер насельник Киево-Печерской Лавры — СМИ сообщают, что от коронавируса

  3. Суд в Украине отказался штрафовать мужчину за отсутствие маски в общественном месте

  4. Компания Goodvalley планирует построить еще 2 завода в Украине

  5. "Доктор боялась со мной контактировать" — киевлянин о том, как попал в больницу с COVID-19

Загрузка...