Леброн Джеймс впервые в истории НБА стал баскетболистом-миллиардером

Баскетболист клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс официально стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который заработал за карьеру 1 млрд долларов.

Как сообщает Sporticо, речь идет только о заработках в течение игровой карьеры.

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При этом учитывалась как зарплата в НБА, так и доходы от рекламных контрактов баскетболистов.

Ранее единственным миллиардером среди баскетболистов был Майкл Джордан, однако он смог заработать такую сумму уже после завершения своей игровой карьеры.

Другие лидеры по заработкам среди действующих игроков существенно отстают от Леброна Джеймса.

Так, Кевин Дюрант из Бруклина заработал $580 млн, а Стефен Карри из Голден Стейт — $430 млн.

Ранее сообщалось, что ФК "Барселона" в течение четырех лет выплатит аргентинскому футболисту Лионелю Месси 555,2 млн евро.

Напомним, Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал свежий рейтинг самых дорогих футболистов современности из пяти ведущих европейских чемпионатов. Лионель Месси попал в этот список, но занял лишь 97-е место с оценочной стоимостью 54 млн евро.