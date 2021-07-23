  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 30 минут назад

Леброн Джеймс впервые в истории НБА стал баскетболистом-миллиардером

Игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" заработал $1 млрд в течение игровой карьеры

Леброн Джеймс. Фото: Getty Images Леброн Джеймс. Фото: Getty Images
Леброн Джеймс. Фото: Getty Images

Баскетболист клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс официально стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который заработал за карьеру 1 млрд долларов.

Как сообщает Sporticо, речь идет только о заработках в течение игровой карьеры.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом учитывалась как зарплата в НБА, так и доходы от рекламных контрактов баскетболистов.

Ранее единственным миллиардером среди баскетболистов был Майкл Джордан, однако он смог заработать такую сумму уже после завершения своей игровой карьеры.

Читайте также:
Роналду не виноват: акции Coca-Cola подешевели по естественным причинам

Другие лидеры по заработкам среди действующих игроков существенно отстают от Леброна Джеймса.

Так, Кевин Дюрант из Бруклина заработал $580 млн, а Стефен Карри из Голден Стейт — $430 млн.

Ранее сообщалось, что ФК "Барселона" в течение четырех лет выплатит аргентинскому футболисту Лионелю Месси 555,2 млн евро.

Напомним, Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал свежий рейтинг самых дорогих футболистов современности из пяти ведущих европейских чемпионатов. Лионель Месси попал в этот список, но занял лишь 97-е место с оценочной стоимостью 54 млн евро.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Богатейший человек в мире Безос на собственной ракете отправляется в космос (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Богатейший человек в мире Безос на собственной ракете отправляется в космос (ТРАНСЛЯЦИЯ)
В Blue Origin готовятся к первому полету капсулы New Shepard с Безосом на борту 20 июля
В Blue Origin готовятся к первому полету капсулы New Shepard с Безосом на борту 20 июля
Украинский IT-предприниматель впервые стал долларовым миллиардером: обогнал Ярославского
Украинский IT-предприниматель впервые стал долларовым миллиардером: обогнал Ярославского
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Хочешь выехать — плати! На Мальдивах туристам ввели налог на отдых

  3. Компанія Boseco запрошує на справжній фестиваль кави на вашій власній кухні!

  4. Суд обязал открыть уголовное дело против Зеленского за госизмену

  5. Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину из-за Майдана, АТО, MH17 и прав русскоязычных

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...