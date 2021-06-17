Фондовый рынок 1 час назад

Роналду не виноват: акции Coca-Cola подешевели по естественным причинам

Падение цен на акции Coca-Cola никак не связаны с жестом знаменитого футболиста

Криштиану Роналдо. Фото: Getty Images Криштиану Роналдо. Фото: Getty Images
Криштиану Роналдо. Фото: Getty Images

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду не имеет никакого отношения к падению акций Coca-Cola.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Дело в том, что в этот же день, 14 июня, у Cоcа-Cоla был день выплаты дивидендов. Соответственно, за день до этого в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 14-го июня бумага торговалась без них. Вот и все. В результате чисто техническое событие... Так происходит всегда на рынке акций. В Coca-Cola все хорошо", — написал Фурса.

Кроме этого, как передает Sports.ru, первые новости о поступке Роналду стали появляться около 17 часов вечера, а вирусную популярность в соцсетях видео пресс-конференции стало набирать еще позже.

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Таким образом, отмечает издание, падение стоимости акций Coca-Cola началось раньше, то есть участники рынка даже не догадывались об инциденте с Роналду.

Напомним, 15 июня на пресс-конференции перед матчем группового этапа Евро-2020 со сборной Венгрии нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola, которая является официальным спонсором УЕФА и Евро-2020.

После этого появилась информация, что через полчаса стоимость акций Coca-Cola на бирже упала на 1,6%. В частности, Coca-Cola подешевела с 242 млрд до 238 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, аккаунт португальского футболиста Криштиану Роналду стал самым популярным в Instagram — на него подписались более четверти миллиарда человек.

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