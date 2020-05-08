Люди прыгали из окон, чтобы спастись: в Одессе обрушился жилой дом (ФОТО)

В центре Одессы произошло обрушение аварийного флигеля дома по адресу Польский спуск, 9.

Без крыши над головой остались семь семей, всего 21 человек, сообщает местное издание "Думская".

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По словам одесситов, они услышали треск среди ночи и едва успели выбежать из рушащегося дома. Жильцы первого этажа выпрыгивали из окон, выходящих на Деволановский спуск.

Указано, что всего оказались разрушенными 7 квартир на первом и втором этажах правого крыла дома.

"Из дома удалось эвакуировать 10 жителей, еще 11 сумели выбраться сами. Никто не пострадал и не погиб", — говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщают, что в данный момент разрушенный флигель отключили от коммуникаций и взяли под охрану.

"В доме находится восемь квартир, в них проживает 21 человек. Сразу после обрушения три человека (которые были арендаторами квартиры в этом доме), уехали с места обрушения в неизвестном направлении, три человека были поселены в детском лагере "Мечта" КП "Одесгорэлектротранс", 15 человек разъехались по родственникам. Со всеми жителями поддерживается связь", — доложили в пресс-службе горсовета.

Также отмечается, что сейчас жильцы собирают уцелевшие вещи и общаются с начальником местного ЖЭКа.

По информации мэрии, с 1996 года флигель, где произошло обрушение, имеет статус аварийного. В 2018 году в здании вспыхнул пожар. Тогда городские власти обещали начать ремонт дома, а жильцам — выплатить компенсации или переселить. Однако дальше обещаний дело не пошло.

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