Лондонский аэропорт "Хитроу" впервые потерял первенство по пассажиропотоку в Европе

Лондонский аэропорт "Хитроу" впервые потерял звание крупнейшего в Европе, уступив первенство парижскому аэропорту имени Шарля де Голля. Согласно данным, представленным "Хитроу", в январе-сентябре он принял 18,97 млн пассажиров, а его французский конкурент — 19,27 млн, пишет The Guardian.

Третье место по пассажиропотоку занял амстердамский "Схипхол" с 17,6 млн пассажиров, а четвертое — немецкий "Франкфурт" с 16,16 млн.

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"Хитроу" заявил, что из-за низкого числа пассажиров в 2019 году он потерял 1,5 млрд фунтов стерлингов, а выручка в третьем квартале упала на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 239 млн фунтов.

Вторая волна пандемии Covid-19 в Великобритании еще больше ухудшила прогнозы аэропорта по пассажиропотоку. Сейчас аєропорт рассчитывает принять 22,6 млн пассажиров по итогам 2020 году и 37,1 млн в 2021 году (против 81 млн пассажиров в 2019 году). В июне эти прогнозы составляли намного больше — 29,2 млн пассажиров на 2020 год и 62,8 млн на 2021.

При этом руководство "Хитроу" жестко критикует британское правительство за медленное внедрение режима тестирования на коронавирус для пассажиров, из-за чего ухудшается его конкурентоспособность по сравнению с другими европейскими аэропортами.

На прошлой неделе аэропорт открыл первый центр экспресс-тестирования для пассажиров, летящих из Лондона в Гонконг, но отсутствие аналогичных тестов для прочих пассажиров означает, что многие из них подлежат карантину по прибытии в саму Великобританию или в другие страны из нее.

Напомним, с 17 декабря в "Хитроу" должны будут начать летать "Международные авиалинии Украины".