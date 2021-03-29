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В мире 40 минут назад

Мадуро предложил покупать вакцину против COVID-19 за нефть

На сегодняшний день в Венесуэле допущена к использованию российская вакцина Спутник V и препарат китайской компании Sinopharm

Николас Мадуро. Фото: Getty Images Николас Мадуро. Фото: Getty Images
Николас Мадуро. Фото: Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать нефтью поставки в страну вакцин от коронавирусной инфекции COVIV-19.

Об этом глава южноамериканской страны заявил в эфире телеканала VTV, передает НВ.

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"У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем", — отметил Мадуро.

На сегодняшний день в Венесуэле допущена к использованию российская вакцина Спутник V и препарат китайской компании Sinopharm.

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При этом, власти и оппозиция ведут переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения относительно получения Венесуэлой вакцин через инициативу COVAX.

Как сообщалось ранее, руководство Венесуэлы на фоне гиперинфляции запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 млн боливаров.

В Центробанке выразили уверенность в том, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.

Ранее сообщалось, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания "Гознак", причем планируется выпустить 300 млн новых банкнот номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч суверенных боливаров. В самой российской компании отказались комментировать это сообщение.

 

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