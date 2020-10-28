Максимум с начала года: средняя зарплата украинцев выросла до 12000 грн

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2020 года составила 11 998 грн.

Это — на 4,8% (или на 552 грн) больше по сравнению августом (11 446 грн), сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Указано, что реальная зарплата (с учетом инфляции) в сентябре 2020 года к сентябрю прошлого года выросла на 9,7%, номинальная выросла на 12,3%.

По данным статистического ведомства, самая высокая начисленная зарплата в сентябре была в Киеве — 17 253 грн, самая низкая — в Волынской области — 9 766 грн.

В то же время в большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 11 000 грн.

Известно также, что самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" — 20 089 грн, самую низкую — "Временное размещение и организация питания" — 6 557 грн, где зарплаты за месяц выросли на 5,4%.

В то же время минимальная зарплата в Украине с 1 сентября 2020 года составляет 5 000 грн. Это — на 277 грн (или на 5,9%) больше, чем было до этого. Такая цифра заложена в изменениях в закон "О государственном бюджете на 2020 год", который вступил в силу с 1 сентября.

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10 700 грн (ожидалось 12 500 грн).

Как сообщалось, Национальный банк Украины прогнозирует в 2021 году рост средней заработной платы на 15% при повышении минимальной на 30%.