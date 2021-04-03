Мандат ОБСЕ в Украине продлили еще на год, несмотря на его блокировку Арменией

Армения блокировала продление на следующие 12 месяцев мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По словам вице-премьера, Армения была в числе стран, которые блокировали решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Украине еще на год.
"В среду под вопросом стояла возможность прекращения миссии СММ ОБСЕ, потому что она блокировалась до последнего дня. И в среду, в день заседания Трехсторонней контактной группы, было таки преодолено вето некоторых стран, например, Армении", — рассказал Резников.
Он намекнул, что Армения находится под влиянием России.
"Под чьим влиянием находится страна — угадайте сами", — подчеркнул министр.
Тем не менее, вето удалось преодолеть и продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине еще на год.
Ранее сообщалось, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.
Как известно, предыдущий мандат миссии истек 31 марта 2021 года.