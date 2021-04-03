Политика 50 минут назад

Мандат ОБСЕ в Украине продлили еще на год, несмотря на его блокировку Арменией

Армения находится под влиянием России, заявил Алексей Резников

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Армения блокировала продление на следующие 12 месяцев мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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По словам вице-премьера, Армения была в числе стран, которые блокировали решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Украине еще на год.

"В среду под вопросом стояла возможность прекращения миссии СММ ОБСЕ, потому что она блокировалась до последнего дня. И в среду, в день заседания Трехсторонней контактной группы, было таки преодолено вето некоторых стран, например, Армении", — рассказал Резников.

Он намекнул, что Армения находится под влиянием России.

"Под чьим влиянием находится страна — угадайте сами", — подчеркнул министр.

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Тем не менее, вето удалось преодолеть и продлить мандат СММ ОБСЕ в Украине еще на год.

Ранее сообщалось, что некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на следующие 12 месяцев.

Как известно, предыдущий мандат миссии истек 31 марта 2021 года.

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