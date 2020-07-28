Массовая ликвидация и иски онлайн: Саакашвили предложил реформировать судебную систему

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили представил предложения относительно судебной реформы. Среди них — ликвидировать ряд судебных инстанций, в том числе и Конституционный суд, значительно уменьшить количество различных судов и создать возможность подавать иски онлайн.

"В Украине один из самых высоких уровней недоверия судам в мире. Это просто уничтожает репутацию страны, инвестиционный климат и, конечно, бьет по ее гражданам", — заявил он.

В качестве способа для изменения ситуации Саакашвили предложил ряд изменений. Во-первых, убрать "множественность" системы контроля судов. В частности, ликвидировать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Государственной судебной администрации, зато — создать единый орган судебного контроля. Среди его функций будет: добор и переаттестация судей, рассмотрение дисциплинарных дел по жалобам на судей, мониторинг судейской добропорядочности, материально –техническое обеспечение судебной системы.

Кроме того, Саакашвили предлагает упростить судебную систему: ликвидировать административные, хозяйственные и общие суды, и создать Окружной центр правосудия.

"Кроме того — будет Высший административный суд, куда граждане будут обращаться по поводу решений государственных органов, Высший антикоррупционный суд, Высший Суд по вопросам интеллектуальной собственности. Вместо сегодняшнего количества, а это 764 суда, оставить не более 200, куда доступ будет облегчен, а процедура будет намного более быстро и прозрачной", — заявил Саакашвили.

Еще одна предлагаемая инициатива — создание "суда в смартфоне" в качестве продолжения внедрения программы "Государство в смартфоне". По словам Саакашвили, это позволит автоматизировать процессы и решать судебные дела онлайн. Предполагается, что новая система будет заниматься автоматическим распределением дел, позволит подавать иски онлайн, онлайн оплатить судебный сбор или передать доказательства суду, а также отслеживать ход рассмотрения дела и получать копии судебных решений.

Также Саакашвили предлагает создать альтернативную систему правосудия и использовать медиацию, третейский суд и иностранное право при решении инвестиционных споров.

"Нам нужен маленький суперсуд. Имена и фамилии судей будет знать вся страна, будет тщательно их отбирать и контролировать, и они будут формировать судебную практику", — сказал он.

Кроме того, по словам Саакашвили, Конституционный суд в теперешней его форме не нужен. Вопрос его ликвидации и создания взамен Конституционной палаты в Верховном суде он предлагает вынести на референдум.

Все перечисленные предложения, по словам Саакашвили, должны быть вынесены на общественное обсуждение, а после — перенесены в законодательное поле.

Ранее в министерстве цифровой трансформации предложили украинцам получать официальные электронные адреса вместе с паспортами. Соответствующий законопроект №3860 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В Минцифры отмечают, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством.

Официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей (ФЛП), адвокатов, арбитражных управляющих и других категорий граждан.