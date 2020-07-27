Украинцы вместе с паспортом будут получать официальный e-mail — Минцифры

Граждане Украины смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами. Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В Минцифры отмечают, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством.

Официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей (ФЛП), адвокатов, арбитражных управляющих и других категорий граждан.

Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru"). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей — регистрационный номер карточки налогоплательщиков.

Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Компании, учреждения, общества и ФЛП при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР будут автоматически получать официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.

Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, будут считаться направленными и официально врученными, и не потребуют дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное.

Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное.

Предполагается поэтапный переход коммуникаций в электронном виде, но если официальный адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, сохраняется форма направления писем по почте.

Для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия и возможность использования официальной электронной почты, которая будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменения данных в паспорте. Однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Граждане смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг "Дія".

Напомним, в апреле 2020 года Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться паспортом в смартфоне. Правительство Украины признало электронные паспорта в приложении "Дія" аналогами действующих документов.

Как известно, в Эстонии электронные паспорта действуют с 2002 года — но по сути это ID-карта, а не цифровой документ. В Южной Корее в конце июня появились водительские права в смартфоне.