Происшествия 1 час назад

Массовые протесты в Беларуси: правозащитники установили около 260 задержанных

В Минске для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы

Массовые протесты в Беларуси. Фото: Википедия Массовые протесты в Беларуси. Фото: Википедия
Массовые протесты в Беларуси. Фото: Википедия

Правозащитники установили личность почти 260 человек, которых 11 октября задержали во время протестов в Беларуси.

Число задержанных продолжает расти, поскольку акции протеста продолжаются, сообщает правозащитная организация "Весна".

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В частности, по состоянию на 19:00 правозащитникам было известно о задержании силовиками 259 человек в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Жлобине, Молодечном, Витебске и Могилеве. При этом некоторых уже отпустили.

Указано, что среди задержанных несколько десятков представителей СМИ. Сегодня силовики "большое внимание" уделяли именно журналистам, которые освещают акции в городах Беларуси. Причем задерживали даже представителей российских СМИ.

Как известно, в воскресенье в Беларуси снова проходят массовые акции протеста против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Белорусы протестуют в Минске и других городах страны.

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Как отмечается, в Минске для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позже демонстрантов в белорусской столице начали разгонять с помощью водометов.

Кроме того, очевидцы сообщают, что в Минске слышны выстрелы и сильные взрывы.

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