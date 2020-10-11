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В Беларуси начались задержания перед воскресной акцией протеста (ВИДЕО)

Силовики в Минске задержали по меньшей мере четырех журналистов

Массовые протесты в Беларуси. Фото: Википедия Массовые протесты в Беларуси. Фото: Википедия
Массовые протесты в Беларуси. Фото: Википедия

В столице Беларуси Минске в воскресенье, 11 октября, должна пройти акция "Марш гордости".

Еще перед ее началом в городе силовики начали задерживать людей, сообщает Tut.by.

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В частности на проспекте Победителей правоохранители задержали четырех журналистов. Известно, что это представители изданий БелаПАН, "Новага Часу", ТАСС. Их отвезли в Октябрьский РУВД "для проверки документов".

В то же время возле стелы в центре города правоохранители досматривают рюкзаки, после досмотра некоторых задерживают.

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Также задержания проходят возле кинотеатра "Москва".

"К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Минске сейчас закрыты 5 станций метро: "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".

Кроме того, в Минск с утра начали стягивать военную технику.

Ранее Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в следственном изоляторе КГБ Беларуси. Встреча продолжалась более четырех часов. Содержание разговора участники общим решение оставили в тайне.

Напомним, посол Эстонии Мерике Кокаев и посол Латвии Эйнарс Семанис были отозваны из Беларуси в свои столицы.

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