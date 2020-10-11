В Беларуси начались задержания перед воскресной акцией протеста (ВИДЕО)

В столице Беларуси Минске в воскресенье, 11 октября, должна пройти акция "Марш гордости".
Еще перед ее началом в городе силовики начали задерживать людей, сообщает Tut.by.
В частности на проспекте Победителей правоохранители задержали четырех журналистов. Известно, что это представители изданий БелаПАН, "Новага Часу", ТАСС. Их отвезли в Октябрьский РУВД "для проверки документов".
В то же время возле стелы в центре города правоохранители досматривают рюкзаки, после досмотра некоторых задерживают.
Также задержания проходят возле кинотеатра "Москва".
"К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Минске сейчас закрыты 5 станций метро: "Купаловская", "Октябрьская", "Немига", "Площадь Победы" и "Площадь Ленина".
Кроме того, в Минск с утра начали стягивать военную технику.
Ранее Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в следственном изоляторе КГБ Беларуси. Встреча продолжалась более четырех часов. Содержание разговора участники общим решение оставили в тайне.
Напомним, посол Эстонии Мерике Кокаев и посол Латвии Эйнарс Семанис были отозваны из Беларуси в свои столицы.