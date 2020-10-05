В ходе воскресных протестов в Беларуси задержали 225 человек

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье, 4 октября, были задержаны 225 человек.

При этом большинство задержаний произошло в Минске, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

Указано, что задерживали протестующих также в Бобруйске, Гродно, Солигорске, Бресте, Могилеве, Гомеле, Витебске и Лиде.

В то же время отмечается, что некоторых задержанных на акциях протеста уже отпустили. Кроме того, есть информация о задержании гражданина России.

Как известно, 4 октября в Беларуси снова возобновились протесты против режима Александра Лукашенко. В городах страны прошли марши с требованием освобождения всех политических заключенных. Акции протеста разгонялись силовиками, а их участников задерживали.

При этом в Минске против демонстрантов применили водомет.

В свою очередь в Витебске милиционеры разгоняли митингующих с помощью слезоточивого газа.

К тому же, в Беларуси задержали как минимум 10 журналистов.

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Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста.

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек.

Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационного совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти.

Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.