Политика 1 час назад

Эстония и Латвия отозвали своих послов из Беларуси

В ближайшие дни они уедут из Минска

Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images
Массовые протесты в Беларуси. Фото: Getty Images

Посол Эстонии Мерике Кокаев и посол Латвии Эйнарс Семанис отозваны из Беларуси в свои столицы.

В частности, их отозвали для консультаций, а в ближайшие дни они уедут из Минска, сообщает TUT.BY.

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Как уточняется, дипломатов вызвали для консультаций по поводу ситуации в Беларуси.

Ранее из Беларуси уехали послы Польши, Литвы и Германии.

Как известно, отношения между Беларусью и странами Европейского Союза ухудшились из-за требования МИД Беларуси сократить количество работающих в стране польских и литовских дипломатов.

Литва и Польша сначала отказались отзывать послов, но позже передумали, и 5 октября посол Литвы и посол Польши уехали в свои столицы.

Кроме того, Беларусь пригрозила Евросоюзу разрывом дипломатических отношений.

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Как сообщалось, Канада и Великобритания ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.

Перед этим Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки ввели ограничительные меры в отношении ряда белорусских официальных лиц, причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию против манифестантов в ходе массовых протестов.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста.

В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек.

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Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационного совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти.

Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.

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