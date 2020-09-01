Мэр Тернополя заразился коронавирусом

Тернопольский городской голова Сергей Надал заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом мэр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, в связи со спецификой работы он регулярно сдает тест на коронавирус в течение последних пяти месяцев.

"Получил результаты теста на COVID19. Тест подтвердил эту болезнь… Хорошо, что в настоящее время, кроме меня, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным. Плохо, что призвал беречься, а сам не уберегся", – написал Надал.

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Городской голова отметил, что переходит на самоизоляцию и режим работы из дома, потребности в госпитализации нет.

"В течение ближайших двух недель планирую работать из дома в режиме жесткой самоизоляции. Мобильная связь и интернет, к счастью, позволяют быть в курсе всех дел и дистанционно быть в контакте с моей командой", — добавил мэр.

Напомним, ранее коронавирусная инфекция была обнаружена у председателя Тернопольской облгосадминистрации Владимира Труша.

Сейчас чиновник находится на самоизоляции, врачи назначили ему курс медикаментозного лечения. Говорит, что его самочувствие — не самое лучшее.