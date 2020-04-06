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Валюта 9 минут назад

Месячные объемы форвардной покупки валюты в Украине установили новый рекорд

В отдельные дни объемы "форвардов" на покупку валюты достигали $50-77 млн, или 10-13% от всех объемов торгов

Месячные объемы форвардной покупки валюты в Украине установили новый рекорд Месячные объемы форвардной покупки валюты в Украине установили новый рекорд
Фото: Народна правда

В марте клиенты украинских банков купили на условиях "форвард" эквивалент $508,7 млн, что в 3,7 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного в феврале 2019 года.

Об этом со ссылкой на оперативные данные Нацбанка сообщает "Интерфакс-Украина".

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Так, в отдельные дни объемы "форвардов" на покупку валюты достигали $50-77 млн, или 10-13% от всех объемов торгов.

В целом за месяц их доля составила 6,5% по сравнению с 1,9% в феврале и 1% в январе этого года.

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НБУ уточнил, что объемы продажи валюты на условиях "форвард" в условиях ее укрепления в марте упали всего до $1,5 млн с $15,5 млн в феврале и $128,8 млн в январе.

В целом за 2019 год объем покупки валюты на условиях "форвард" составили $812,6 млн, или 1,4% от общего объема, а продажи — соответственно $762,6 млн, или 1,1%.

Напомним, 2 апреля Национальный банк Украины провел очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный. В этот раз Нацбанк предложил к обмену $280 млн наличными.

26 марта Нацбанк обменял украинским финучреждениям безналичные доллары на наличные на суму $130 млн. 

 

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