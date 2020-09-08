Межбанк в ожидании притока валюты: как отреагирует гривня

Два фактора в этот вторник должны оказать влияние на курс гривни по отношению к доллару и прочим валютам. Первый из них — День труда в США. Из-за выходного в понедельник, 7 сентября, украинские экспортеры получат долларовую выручку за два дня одним траншем. Кроме этого, 8 сентября Министерство финансов предлагает инвесторам гривневые ОВГЗ со сроком обращения 385 и 889 дней.

Ожидается, что наибольший спрос может быть на ОВГЗ сроком обращения 385 дней, поскольку на предыдущем аукционе 1 сентября Минфин смог привлечь в госбюджет 2 829,203 млн гривен под 9,29% годовых от бумаг с приблизительно с таким же сроком обращения — 392 дня.

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Отметим, предложенные Минфином 1 сентября гривневые ОВГЗ со сроком обращения 238 дней и 700 дней интереса инвесторов не вызвали.

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Во вторник, 8 сентября, по сравнению с понедельником, 7 сентября, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 2 копейки — с 27,7325 грн/доллар до 27,7509 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 8 сентября:

✅ 1 доллар США — 27,7509 грн;

✅ 1 евро — 32,8099 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,3571грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,5271 грн.

На межбанковском валютном рынке во вторник, 8 сентября, курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с первым днем этой недели, вырос в покупке и в продаже на 1 копейку. В понедельник межбанк закрылся курсом 27,76/27,78 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне 27,77/27,79 грн/доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 1 копейку, в продаже — почти не изменился. 8 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,8158/32,8366 грн за евро. 7 сентября межбанк закрылся курсом 32,8262/32,8387 грн за евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,70-27,90 грн/доллар, по евро — 32,65-33,00 грн / евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,70 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,75 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 27,66 грн/доллар, продавали по курсу 27,70 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 4 копейки, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,63/32,70 грн/евро. В понедельник утром евро покупали и продавали дешевле на 3 копейки. Курс был 32,60/32,67 грн/евро.