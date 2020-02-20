Милованов обещает создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе

Правительство планирует за ближайшие 5 лет создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе.

Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Украинские села должны быть богатыми. Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране — с 85% до 100%", — отметил он.

По словам Милованова, до 2024 года власти должны открыть для жителей села больше возможностей для развития путем:

- привлечения прямых инвестиций в сельское хозяйство;

- увеличения перечня программ государственной поддержки;

- создания специального фонда;

- бизнес-инкубаторов для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;

- новых механизмов для кооперации;

- поддержки производителей органической продукции;

- мер ОТО для повышения комфорта жителей.

"За ближайшие 5 лет — планируем создать 200 000 новых рабочих мест на селе. Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля", — доложил министр.

Он добавил, что в 2019 году государство направило 4,4 млрд грн поддержки для более 230 тысяч украинцев, "а это почти 1700 предпринимателей".

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины намерен в 2020 году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а через 5 лет — миллион.