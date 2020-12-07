Экономика 1 час назад

Минэкономики ожидает падения ВВП Украины на 5% в 2020 году и на 3% в начале 2021-го

С апреля 2021 года ожидается возобновление роста украинской экономики

Игорь Петрашко. Фото: Википедия Игорь Петрашко. Фото: Википедия
Игорь Петрашко. Фото: Википедия

По итогам 2020 года падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составит 5%.

Это — выше официального макпрогноза Минэкономики, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время Ukrainian Investment Roadshow.

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"Думаю, что ВВП упадет на 5%. А раньше мы ожидали 4,8%. И это в принципе близко к тому, что мы прогнозировали", — отметил он.

При этом министр сказал, что окончательная цифра падения будет зависеть от того, будет ли введен локдаун в конце 2020 года и будут ли введены меры поддержки.

"И это в большой мере будет зависеть от решения парламента в пятницу (11 декабря)", — добавил Петрашко.

Он также считает, что падение валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем же, по его прогнозам, ситуация улучшится.

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"Очевидно, что ВВП может упасть на 3% в первом квартале следующего года", — сказал глава Минэкономики.

По его словам, с апреля 2021 года ожидается возобновление роста.

Как отметил Петрашко, его ведомство в макропрогнозе заложило прогноз роста ВВП по итогам 2021 года на уровне 4,6%, ожидая скорое окончание пандемии COVID-19.

"Очевидно, что пандемия не закончится в этом году, как мы ожидали раньше. И это повлияет на экономическую ситуацию", — констатировал министр.

Вместе с тем, он считает достижимым рост на 4,6%, когда во второй половине года экономика выйдет на позитивный тренд.

Напомним, в октябре Национальный банк сохранил прогноз по ВВП Украины. Прогноз падения экономики в 2020 году сохраняется на уровне 6%.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

В свою очередь в Офисе президента прогнозируют падение экономики Украины в 2020 году не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса.

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