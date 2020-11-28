Украинская экономика в 2020 году упадет не более чем на 5% из-за коронавируса — ОП

В Офисе президента прогнозируют падение экономики Украины в 2020 году не более чем на 5% из-за последствий пандемии коронавируса.

Это лучший показатель, чем изначально рассчитывали, заявила заместитель главы ОП Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина".

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В частности, она отметила, что изначально ожидался рост экономики на 4%, а после начала пандемии прогноз скорректировали до падения на 7%.

"Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП — это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2 или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", — отметила Ковалив.

Как известно, текст доработанного проекта государственного бюджета на 2021 год уже обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту, финансирование общего фонда госбюджета по долговым операциям в 2021 году сокращено на 30,5 млрд грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49,1 млрд грн, внутреннее — уменьшено на 79,7 млрд грн.

Доходы проекта госбюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1,092 трлн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20,9 млрд грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1,3 трлн грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем в первом чтении.

Напомним, Кабинет министров планирует получить от приватизации государственного имущества в 2021 году 12 млрд грн. По сравнению с первым чтением план увеличен в два раза (с 6 млрд грн).

Ранее советник руководителя Офиса президента и бывший министр экономики в правительстве Алексея Гончарука Тимофей Милованов заявил, что транша МВФ для Украины в 2020 году не будет.