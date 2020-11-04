Финансы 20 минут назад

Минфин: решение британского суда по "евробондам Януковича" на $3 млрд будет в 2021 году

Суд пока рассматривает другое дело, итог которого учтет при рассмотрении вопроса о долге Украины перед РФ

Верховный суд Великобритании. Фото: сайт суда Верховный суд Великобритании. Фото: сайт суда
Верховный суд Великобритании. Фото: сайт суда

Министерство финансов Украины отмечает, что решение Верховного суда Великобритании по делу об оспариваемом Украиной долге перед Россией по еврооблигациям на 3 млрд долларов, выкупленным Фондом национального благосостояния РФ в декабре 2013 года (так называемы "долг Януковича"). Об этом говорится в сообщении Минфина.

Ведомство объясняет, что суд 15 июня сообщил Украине и России, что решил сперва рассмотреть апелляцию по другому делу — "Pakistan International Airlines Corporation против Times Travel Ltd"

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"Апелляция по делу Times Travel касается вопросов существования и сферы правоприменения доктрины принуждения "через законный акт" по английскому праву. Верховный суд решил отложить вынесение решения по делу о так называемых "российских" еврооблигациях, поскольку аргумент защиты по принуждению является одной из линий защиты Украины против иска России", — отмечается в сообщении.

То есть, суд решил, что его решение по делу Times Travel может иметь определенное влияние на логику решения по делу о долге по еврооблигациям.

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Как Украине, так и России суд разрешил вступить в дело Times Travel. Слушания по нему прошли 2 и 3 ноября. Украина предоставила суда свои сжатые письменные и устные объяснения.

Отмечает, что четверо из пяти судей коллегии участвовали и в рассмотрении апелляции по делу о еврооблигациях в декабре 2019 года, когда решили отложить вынесение решения.

"Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года... Пока неизвестно, каким образом Верховный Суд решит продолжить разрешения спора в апелляции по делу о российских еврооблигаций... Учитывая развитие событий, связанных с апелляцией по делу Times Travel, существует большая вероятность того, что решение Верховного суда по делу о "российских" еврооблигациях будет вынесено в определенный момент времени уже в 2021 году", — сказано в сообщении

Напомним, в декабре 2015 года Украина допустила дефолт по выкупленным Россией облигациям на 3 млрд долларов, введя мораторий на обслуживание этой задолженности. Бумаги должны были быть погашены до 1 января 2016 года.

Украина предложила реструктуризировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. Россия же отказалась обсуждать этот вариант, настаивая на суверенном характере задолженности. В феврале 2016 года Россия подала иск о ее взыскании в Высокий суд Лондона.

Отметим, что в декабре 2019 года РФ заявляла о сумме долга с учетом начисленных процентов по облигациям уже не в 3 млрд, а в 4,5 млрд долларов.

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