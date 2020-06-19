Политика и экономика 30 минут назад

Минюст заставит все украинские компании раскрыть своих главных бенефициаров

Эта мера предусмотрена программой взаимодействия с Международным валютным фондом

Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

В скором времени украинские компании будут обязаны раскрыть своих окончательных владельцев (бенефициаров).

Об этом вчера, 18 июня, на брифинге, посвященном 100 дням работы Кабинета министров, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

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"Работаем над тем — и это предусмотрено программой взаимодействия с Международным валютным фондом, — чтобы в конце концов обязать, заставить предприятия раскрыть всем своих бенефициарных владельцев и обеспечить прозрачность корпоративных прав в Украине", — заявил Малюська.

Министр отметил, что это предусмотрено программой сотрудничества с МВФ и "будет выполнено ближе к концу года", вместе с обновлением реестров.

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"Как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр" — пояснил Малюська.

По его словам, заставить внести в реестр всю информацию о бенефициарах могут помочь штрафы.

"Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее", — подчеркнул министр юстиции.

Напомним, ранее юрист Владислав Власюк на своей странице в Facebook обвинил чиновников Министерства юстиции в рейдерстве.

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