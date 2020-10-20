Минкультуры закупит часть будущего тиража запрещенной книги о Стусе для библиотек

Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует к прочтению запрещенную судом книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кипиани.

Более того, ведомство закупит часть будущего тиража для национальных библиотек, сообщил глава Минкультуры Александр Ткаченко в Facebook.

"Создатель "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Оранжевой революции", — написал министр в соцсети.

Он также отметил, что ведомство рекомендует книгу "Справа Василя Стуса" к прочтению.

"И пока дело будет в апелляции — лично закуплю часть тиража для национальных библиотек", — добавил Ткаченко.

Ранее Дарницкий районный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Виктора Медведчука против издательства "Vivat" и историка и журналиста Вахтанга Кипиани о запрете издания и распространения книги "Кримінальна справа Василя Стуса".

В частности, суд решил признать недостоверными некоторые фразы, приведенные в книге, и обязал удалить их, а также запретить распространять напечатанный тираж книги и дальнейшее ее тиражирование до устранения фраз, несущих информацию о Медведчуке.

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Также суд постановил запретить Кипиани и издательству распространение связанной с книгой информации в прессе, на радио, телевидении, в интернете и других СМИ.

Напомним, книгу "Справа Василя Стуса" журналиста-расследователя Вахтанга Кипиани с эпизодами о Викторе Медчедчуке раскупили за считанные минуты в издательстве и у остальных дистрибьюторов после решения суда о ее запрете.