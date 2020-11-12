Общество 1 час назад

Минздрав просит украинских ученых оценить риски распространения коронавируса через норок

Дания официально проинформировала Украину о выявлении инфицирования норок

Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Кабинета министров Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Кабинета министров
Виктор Ляшко. Фото: пресс-служба Кабинета министров

Министерство здравоохранения просит Национальную академию наук провести оценку рисков распространения на территории Украины коронавирусной инфекции от норок человеку и от человека норкам. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, посольство Дании проинформировало Украину о выявленных случаях инфицирования норок.

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Помимо НАНУ, Минздрав обратился с соответствующей просьбой в Национальную академию медицинских наук и Госслужбу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В министерстве также ожидают 13 ноября официальную позицию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний относительно рисков и противоэпидемических мер в данном вопросе.

Напомним в начале ноября стало известно, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей. В стране насчитывается от 15 до 17 млн особей норок, которые живут на 1 139 фермах.

После этого Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус у норок был обнаружен еще в пяти странах — Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции.

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