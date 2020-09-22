Политика и экономика 30 минут назад

Минздрав просил заложить в бюджет 225 млрд грн на медреформу и повышение зарплат медикам

По факту в проекте госбюджета-2021 на медицину выделена общая сумма в 151 млрд грн

Максим Степанов. Фото: Минздрав Максим Степанов. Фото: Минздрав
Максим Степанов. Фото: Минздрав

Министерство здравоохранения подало в государственный бюджет запрос на 225 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий, как это предусмотрено законом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Я был тем министром, который не поддержал бюджет, воздержался при голосовании. Мы подали в своем бюджетном запросе общую цифру 296 млрд грн, из которой программа медицинской гарантии составляет 225 млрд грн", — рассказал он.

По его словам, в эту сумму были заложены деньги на медицинскую реформу, а также справедливые зарплаты для медицинских работников.

"Мы рассчитывали, как наконец вылезти из того болота, где находится медицина в течение 29 лет, ведь она всегда финансируется последняя. Когда водитель скорой медицинской помощи получает в 4 раза меньше, чем водитель UBER", — отметил Степанов.

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"Мы полностью рассчитали тариф. В нем лечение инфаркта стоит 37 000 грн. За эти деньги можно пролечить больного, с учетом централизованной поставки лекарств, и еще выплатить справедливую заработную плату нашим медицинским работникам. Не 6-7 тысяч, а не менее 20 тысяч грн", — заявил министр.

Глава Минздрава также сообщил, что в проекте бюджета на медицину выделена общая сумма в 151 млрд грн.

Ранее Министерство здравоохранения Украины предложило профинансировать программу медицинских гарантий в размере не менее 5% валового внутреннего продукта (ВВП).

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