Мировая экономика потеряет $5 трлн из-за пандемии коронавируса — Bloomberg

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса может недополучить более $5 трлн за 2 года, что сравнимо с годовым объемом производства Японии. Об этом со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит сообщает Bloomberg.

Указано, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Это связано с тем, что распространение COVID-19 вынудило страны закрыть большую часть предприятий.

В то же время, хотя прогнозируется, что спад будет кратковременным, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду как минимум до 2022 года. Однако восстановление может оказаться еще более медленным, чем прогнозируют экономисты.

"Траектория имеет огромное значение", — отметила главный экономист Citigroup Inc Кэтрин Манн, которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно $5 трлн.

"Если ваша траектория положительная, то это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году", — сказала она.

Кроме того, экономисты JPMorgan Chase & Co оценивают потерянный объем производства в $5,5 трлн, или почти 8% ВВП к концу 2021 года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974–1975 годов.

Deutsche Bank AG заявляет, что "затянувшиеся издержки и эффект рубцевания" оставят экономику США и Евросоюза на $1 трлн ниже прогнозов до вируса к концу 2021 года.

При этом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила ранее, что каждый месяц блокировки обходится экономике еврозоны от 2% до 3% от объема производства.

Кроме того, Международная организация труда заявила, что более 1 млрд работников подвергаются высокому риску сокращения зарплаты или потери работы.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.

Как сообщалось, ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития, бывший глава центробанка Северной Македонии Димитар Богов считает, что есть все основания надеяться на резкий экономический рост и в мире, и в Украине после того, как завершится кризис, вызванный пандемией коронавируса.