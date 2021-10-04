Общество 20 минут назад

Морская охрана проигнорировала потерю танкером Delfi якоря и неработающие двигатели — ГБР

Прибитый к берегу танкер не мог нормально двигаться и не имел должного экипажа, однако конвоировать в порт его не стали

Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

Полиция сообщила о подозрении бывшему командиру корабля Одесского отряда морской охраны, знавшего о результатах обследования скандального танкера Delfi до того, как он сел на мель, в небрежном отношении военного должностного лица к службе, вызвавшем существенный ущерб. Как сообщают в Офисе генпрокурора, ему инкриминируют часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса.

По данным следствия, в ноябре 2019 года командир корабля, находясь в пункте постоянной дислокации на судне морской охраны, несшем боевое дежурство в акватории Черного моря вблизи Одесского морского порта, знал об имеющихся нарушениях Delfi и не принял мер по его задержанию и конвоированию в ближайший порт.

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При осмотре судна пограничниками было установлено, что танкер пересек границу Украины без необходимых документов и с меньшим, чем необходимое, количеством экипажа — командой всего из трех человек вместо пяти.

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Также была зафиксирована неработоспособность главных двигателей судна, потеря одного из якорей, нестабильная работа систем связи, отсутствие топлива и провизии, что создавало предпосылки к угрозе жизни и здоровью членов экипажа и посторонних лиц.

"Вследствие этого грузовой танкер в условиях шторма сорвался с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа "Дельфин", где произошла утечка нефтепродуктов", — напомнили в ведомстве.

Расследование дела ведет отдел полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 при оперативном сопровождения сотрудников управления Службы безопасности Украины в Одесской области под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры.

Напомним, что 10 сентября 2020 года судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин" 22 ноября 2019 года, наконец подняли и убрали с пляжа. Перед этим по иску Ассоциации морских портов Украины на танкер был наложен арест.

19 января 2021 года Кабинет министров подала иск в суд о признании за государством права собственности на танкер, и в мае он был удовлетворен.

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