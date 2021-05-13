Танкер Delfi: суд признал за государством право собственности на судно

Хозяйственный суд Одесской области полностью удовлетворил исковые требования Кабинета министров к компании Mister Drake PC и признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик Delfi.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

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"Исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, суд полностью удовлетворил исковые требования и признал за государством Украина право собственности на танкер-бункеровщик Delfi", — говорится в сообщении.

При этом полный текст судебного решения будет составлен 24 мая 2021 года.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

В тот же день анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза, а 23 ноября Госэкоинспекция сообщила, что содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера превышает допустимую норму в 157 раз.

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi заверил генпрокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.

Как сообщалось, одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня 2020 года закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего танкера.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля 2020 года, иначе за дело возьмутся правоохранители. 18 июля началась операция по подъему Delfi.

Как известно, 10 сентября 2020 года судно Delfi, которое село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года, забрали с пляжа.

3 сентября по иску Ассоциации морских портов Украины на танкер наложили арест.

19 января 2021 года государство Украина в лице Кабмина подала иск в суд о признании права собственности на танкер.