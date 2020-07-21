"МСЛ" больше недели разыскивает победителя розыгрыша, выигравшего джекпот в 3 млн грн

Оператор государственных лотерей "МСЛ" уже больше недели не может разыскать украинца, который сорвал лотерейный джекпот в 3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Указано, что победителем лотереи стал пока неизвестный украинец, который воспользовался рекомендациями Минздрава и, оставшись дома, приобрел лотерейный билет онлайн.

"Счастливой для него стала "Лото-Забава", которая проводится на телеканале "1+1". Кстати, в этой лотерее впервые выиграли джекпот именно таким образом", — говорится в сообщении.

Известно, что билет с выигрышем в 3 млн грн имеет номер 0014463. Его приобрели 12 июля на тираж №1093, который состоялся в минувшее воскресенье. Стоимость билета составила 25 грн.

В каком именно городе находился победитель пока загадка. Выиграть джекпот мог участник из любой точки страны. Поэтому представители лотереи призывают всех, кто на прошлый тираж покупал билеты онлайн, проверить свой персональный кабинет.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л.", который и проводит эту лотерею, поздравляет победителя и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 800 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша", — призвали в компании.

Также оператор сообщает, что размер джекпота следующего тиража составит 3 млн грн.

Как сообщалось, в последнее время в Украине распространяется новый вид мошенничества: иностранные граждане получают письма, якобы отправленные Государственной фискальной службой (ГФС), с требованием уплатить задолженность по налогу на выигрыш в лотерею.